В МХК «Динамо» СПб рассказали о состоянии здоровья хоккеиста, в которого попала шайба

Защитник МХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов по-прежнему находится в ярославской больнице в тяжелом состоянии, сообщается на официальной странице команды в социальной сети «ВКонтакте».

«Для Тимура делается всё возможное: в наличии имеются все необходимые лекарства и оборудование, им занимаются квалифицированные врачи. Все расходы клуб взял на себя. В данный момент «Динамо» не ведёт сбор средств и не ищет медицинских специалистов. Остерегайтесь мошенников.



Хоккейный клуб «Динамо Санкт-Петербург» выражает особую благодарность губернатору Ярославской области Миронову Дмитрию Юрьевичу, который лично контролирует всю ситуацию.



В срочном порядке в Ярославль прибыли родители и руководства клуба. Особая просьба для представителей СМИ не беспокоить родителей и близких защитника лишними вопросами. Как только появится новая информация о состоянии Тимура, клуб опубликует её в официальных источниках. Спасибо за вашу поддержку, и надеемся на ваше понимание», — говорится в сообщении.