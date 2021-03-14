Семья пострадавшего игрока МХК «Динамо» СПб хочет перевезти хоккеиста в московскую клинику

19-летнего капитана молодёжной хоккейной команды «Динамо Санкт-Петербург» Тимура Файзутдинова, получившего тяжёлую травму на матче в Ярославле, семья хочет перевезти в московскую клинику.

«Мы понимаем, это риск, но мы должны рискнуть. Врачи больницы сказали мне, что с таким видом травмы работают впервые. И при его травме нужна специальная аппаратура, нужна нейрохирургия. Клуб, федерация сейчас очень помогают», — рассказала порталу 76.RU мама Тимура Елена.

Напомним, что хоккеист оказался в реанимации после попадания шайбы во время матча с ярославским «Локо» (1:5). 12 марта Тимуру в голову попала шайба. На видеокадрах, зафиксировавших происходящее, видно, что молодой спортсмен схватился за голову и упал на лёд. Хоккеиста отвезли в реанимацию.