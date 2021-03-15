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Фридман: если «Баффало» уволит Крюгера, тренером может стать Будро или Лиман

Фридман: если «Баффало» уволит Крюгера, тренером может стать Будро или Лиман
Хоккей / НХЛ 0

Известный североамериканский обозреватель Эллиотт Фридман прокомментировал возможную отставку главного тренера командцы Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» Ральфа Крюгера.

«Если «Баффало» уволит Ральфа Крюгера, то Брюс Будро с удовольствием возглавит команду. Кроме этого, кандидатом может стать Нейт Лиман, который возглавлял сборную США на МЧМ-2021, а сейчас работает со студентами в колледже Провиденс. С ним было собеседование до того, как Крюгер был назначен, и Лиман был серьёзным претендентом. Но всё это в том случае, если Крюгера уволят», — сказал Фридман в эфире Hockey Night In Canada.

«Баффало» занимает последнее место в НХЛ, имея в активе 16 очков в 26 матчах и разницу шайб «-30».

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