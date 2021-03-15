Фридман: если «Баффало» уволит Крюгера, тренером может стать Будро или Лиман

Известный североамериканский обозреватель Эллиотт Фридман прокомментировал возможную отставку главного тренера командцы Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» Ральфа Крюгера.



«Если «Баффало» уволит Ральфа Крюгера, то Брюс Будро с удовольствием возглавит команду. Кроме этого, кандидатом может стать Нейт Лиман, который возглавлял сборную США на МЧМ-2021, а сейчас работает со студентами в колледже Провиденс. С ним было собеседование до того, как Крюгер был назначен, и Лиман был серьёзным претендентом. Но всё это в том случае, если Крюгера уволят», — сказал Фридман в эфире Hockey Night In Canada.



«Баффало» занимает последнее место в НХЛ, имея в активе 16 очков в 26 матчах и разницу шайб «-30».

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