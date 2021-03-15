Панин: плей-офф — это битва мужицкого характера. Где-то надо перетерпеть, получить по лицу

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился ожиданиями от серии с «Ак Барсом».
«Серия с «Трактором» не была лёгкой. Удача и наши командные действия принесли результат. Мы заслуженно прошли дальше.
В плей-офф каждый соперник принципиальный. Все знают, что такое «зелёное дерби». В ходе всего чемпионата я пересмотрел свои действия на льду. Есть двухминутные удаления, но крупный дисциплинарный штраф получил только в начале сезона. Больше крупных дисциплинарных я не хватал. В матчах с «Ак Барсом» будет накал борьбы, никто ни от чего не застрахован. Буду стараться максимально помочь команде любыми своими действиями. Есть такие моменты, когда удаление удалению рознь. Когда нужно завести, подбодрить. В прошлом году у меня был дисциплинарный штраф, мы играли с «Авангардом». Я воткнул Зернова, он ушёл, на мне сфолил Широков. В итоге за это удаление мы отыграли две шайбы и повели в счёте. С трибуны какие-то моменты кажутся негативными, но на общем фоне они сказываются позитивно.
«Ак Барс» играет в атакующий хоккей, жёсткий, а порой и жестокий прессинг. В удобный момент доводят шайбу до ворот и стараются сыграть на добивании. У нас есть что им противопоставить. В плей-офф видно, кто что из себя представляет. Это битва мужицкого характера. Где-то ты играешь некрасиво, но для команды это скажется положительно. Где-то ты должен перетерпеть, получить по лицу.
У нас было много ненужных удалений. Это от большого желания не пропустить игрока, не дать ему возможности атаковать, войти в зону. Мы работаем над этим на тренировках. Это тонкий момент для плей-офф», — передаёт слова Панина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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