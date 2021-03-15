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Лукоянов: «Салават» — хорошая команда, но у «Ак Барса» подбор игроков лучше и мастеровитей

Лукоянов: «Салават» — хорошая команда, но у «Ак Барса» подбор игроков лучше и мастеровитей
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился ожиданиями от серии с «Салаватом Юлаевым».

«Все мы знаем что «Салават» — хорошая команда, со сбалансированным составом. Но мы в «Ак Барсе» — одно целое, за результат отвечаем все вместе, подбор игроков у нас лучше и мастеровитей, так что получится достойная серия. Всё будет видно на льду.

За противостоянием «Ак Барса» и «Салавата» в соцсетях не слежу, СМИ тоже не читаю. Не хочу себе забивать этим голову.

Без Умарка «зелёное дерби» перестало быть ярким? Я бы так не сказал. Что он был, что он не был… Конечно, хороший игрок, мастер, но на нём никогда не зацикливался. Думаю, что Уфу за собой ведёт Хартикайнен, на него стоит обращать внимание», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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