Андрей Педан назвал самого ценного игрока «Ак Барса» по итогам серии с «Торпедо»

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан поделился мнением о самом ценном игроке команды по итогам первого раунда плей-офф с нижегородским «Торпедо» (4:0 в серии).



«Я думаю, 95 % людей, разбирающихся в хоккее, скажут, что Тимур Билялов — самый ценный игрок команды по итогам первого раунда. Он сделал много очень важных сэйвов. Но вклад внёс каждый. Например, Никита Лямкин в последней игре девять бросков заблокировал! А что, если бы он одну из шайб не принял на себя?



У нас как? Игрок забил – молодец. Никто не смотрит, как он действует в средней зоне, теряет ли он шайбу, помогает ли партнёрам. В плей-офф такие компоненты, как силовая игра, выходы из-под давления и блокированные броски, выходят на передний план. Голы – уже как дополнение», — приводит слова Педана официальный сайт КХЛ.



В полуфинале конференции «Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым». Первый матч состоится в Казани 17 марта.

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