Андрей Педан назвал самого ценного игрока «Ак Барса» по итогам серии с «Торпедо»

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан поделился мнением о самом ценном игроке команды по итогам первого раунда плей-офф с нижегородским «Торпедо» (4:0 в серии).
«Я думаю, 95 % людей, разбирающихся в хоккее, скажут, что Тимур Билялов — самый ценный игрок команды по итогам первого раунда. Он сделал много очень важных сэйвов. Но вклад внёс каждый. Например, Никита Лямкин в последней игре девять бросков заблокировал! А что, если бы он одну из шайб не принял на себя?
У нас как? Игрок забил – молодец. Никто не смотрит, как он действует в средней зоне, теряет ли он шайбу, помогает ли партнёрам. В плей-офф такие компоненты, как силовая игра, выходы из-под давления и блокированные броски, выходят на передний план. Голы – уже как дополнение», — приводит слова Педана официальный сайт КХЛ.
В полуфинале конференции «Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым». Первый матч состоится в Казани 17 марта.
- 15 марта 2021
-
16:57
-
16:20
-
16:09
-
15:57
-
15:36
-
15:15
-
14:54
-
14:35
-
14:10
-
13:39
-
13:05
-
13:00
-
12:38
-
12:35
-
12:34
-
12:27
-
12:22
-
12:17
-
12:05
-
12:03
-
11:57
-
11:50
-
11:47
-
11:21
-
11:20
-
11:17
-
11:00
-
10:41
-
10:21
-
10:00
-
09:52
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
08:55