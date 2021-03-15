Источник: Овечкин сам решил отложить переговоры о новом контракте с «Вашингтоном»
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сам принял решение отложить переговоры о новом контракте с клубом, сообщает The Athletic. Как сообщает источник, клуб заинтересован в подписании нового контракта с российским хоккеистом.
По информации источника, стороны приняли решение взять паузу и дождаться момента, когда станут известны условия проведения следующего сезона НХЛ.
Овечкин выступает в составе «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. С 2010 года Александр является капитаном команды. В 2018 году он привёл «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим престижный трофей в качестве капитана команды НХЛ.
Овечкин — о новом контракте: ситуация выглядит так же
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