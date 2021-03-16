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«Тампа» проиграла «Нэшвиллу», Сергачёв, Тренин и Волков – без очков

«Тампа» проиграла «Нэшвиллу», Сергачёв, Тренин и Волков – без очков
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоялась в Тампе на стадионе «Амали-Арена и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Ээли Толванен, Виктор Арвидссон, Калле Йернкрок и Маттиас Экхольм. Российский нападающий Яков Тренин не отметился результативными действиями. Единственную шайбу за «Тампу» забросил Стивен Стэмкос. Российский форвард Александр Волков очков в этой встрече не набрал. Защитник Михаил Сергачёв завершил встречу с коэффициентом полезности "-1".

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2021, понедельник. 23:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Толванен (Джохансен, Йернкрок) – 23:58' (5x5)   0:2 Арвидссон (Хаула, Йернкрок) – 29:14' (5x4)   0:3 Йернкрок (Экхольм, Ринне) – 31:46' (4x5)   1:3 Стэмкос (Гурд, Киллорн) – 50:03' (5x5)   1:4 Экхольм (Фаббро, Йернкрок) – 59:40' (en)
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