«Тампа» проиграла «Нэшвиллу», Сергачёв, Тренин и Волков – без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоялась в Тампе на стадионе «Амали-Арена и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Ээли Толванен, Виктор Арвидссон, Калле Йернкрок и Маттиас Экхольм. Российский нападающий Яков Тренин не отметился результативными действиями. Единственную шайбу за «Тампу» забросил Стивен Стэмкос. Российский форвард Александр Волков очков в этой встрече не набрал. Защитник Михаил Сергачёв завершил встречу с коэффициентом полезности "-1".

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.