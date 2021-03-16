«Вегас» победил «Сан-Хосе» и прервал победную серию «Шаркс»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Макс Пасиоретти и Марк Стоун. За «Сан-Хосе» единственный гол забил Тимо Майер. Таким образом, «Вегас» прервал трёхматчевую победную серию «Сан-Хосе». Российский защитник «Шаркс» Николай Кныжов за 20.31 на площадке заработал показатель полезности «-1».

«Голден Найтс» одержали восьмую победу в последних 10 играх, у «Шаркс» это шестое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 18 марта команды проведут между собой, затем «Вегас» 20 и 22 марта на выезде сыграет с «Лос-Анджелес Кингз», а «Сан-Хосе» 20 и 21 марта примет «Сент-Луис Блюз».