Малкин: хочу забивать в каждом матче

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (4:1) оценил свою игру.

«Я хочу забивать в каждом матче, я стараюсь изо всех сил и пытаюсь помогать команде выигрывать. Очень рад, что болельщики возвращаются на трибуны. У нас очень хорошие, громкие поклонники, так что нужно просто прикладывать больше усердия», — сказал Малкин.

В составе победителей отличились Эван Родригес, Сидни Кросби, Джейк Гюнцель и Малкин. Также в этой встрече Малкин отметился результативной передачей. Россиянин продлил результативную серию в НХЛ до восьми матчей. Он набрал 1100-е очко в НХЛ, забив 424 гола и сделав 676 передач. Малкин стал третьим игроком из России, набравшим 1100 очков за карьеру в НХЛ.