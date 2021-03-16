Малкин: хочу забивать в каждом матче
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (4:1) оценил свою игру.
«Я хочу забивать в каждом матче, я стараюсь изо всех сил и пытаюсь помогать команде выигрывать. Очень рад, что болельщики возвращаются на трибуны. У нас очень хорошие, громкие поклонники, так что нужно просто прикладывать больше усердия», — сказал Малкин.
В составе победителей отличились Эван Родригес, Сидни Кросби, Джейк Гюнцель и Малкин. Также в этой встрече Малкин отметился результативной передачей. Россиянин продлил результативную серию в НХЛ до восьми матчей. Он набрал 1100-е очко в НХЛ, забив 424 гола и сделав 676 передач. Малкин стал третьим игроком из России, набравшим 1100 очков за карьеру в НХЛ.
Малкин стал третьим игроком из России, набравшим 1100 очков за карьеру в НХЛ
Рекомендуем вам
- 16 марта 2021
-
09:45
-
09:32
-
09:16
-
09:00
-
08:42
-
08:36
-
08:20
-
08:11
-
08:07
-
07:44
-
07:21
-
07:03
-
06:49
-
06:47
-
06:37
-
06:09
-
06:05
-
05:53
-
05:36
-
04:56
-
04:39
-
04:37
-
04:30
-
04:26
-
03:53
-
03:39
-
03:31
-
03:00
-
02:45
-
02:37
-
02:29
-
01:35
- 15 марта 2021
-
23:36
-
23:29
-
22:54
Партнерский контент
Рекомендуем вам