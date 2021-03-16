В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.



В составе победителей отличились Эван Родригес, Сидни Кросби, Джейк Гюнцель и российский нападающий Евгений Малкин. Также в этой встрече Малкин отметился результативной передачей. Россиянин продлил результативную серию в НХЛ до восьми матчей. Он набрал 1100-е очко в НХЛ, забив 424 голов и сделав 676 передач. Малкин стал третьим игроком из России, набравшим 1100 очков за карьеру в НХЛ.

Выше в списке лучших российских бомбардиров идут капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1299 в 1176 матчах) и Сергей Фёдоров (1179 в 1248 матчах). Для 34-летнего Малкина матч с «Бостоном» стал 935-м в НХЛ.