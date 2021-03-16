Состояние пострадавшего игрока МХК «Динамо» СПб оценивается как критическое

Защитник МХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов по-прежнему находится в ярославской больнице в критическом состоянии, сообщается на официальной странице команды в социальной сети «ВКонтакте».

«Состояние критическое. При всём объёме интенсивной терапии, которую сейчас применяют к игроку реаниматологи больницы, к сожалению, положительной динамики нет», — так оценивают врачи больницы имени Соловьёва состояние Тимура.

Напомним, что хоккеист оказался в реанимации после попадания шайбы во время матча с ярославским «Локо» (1:5). 12 марта Тимуру в голову попала шайба. На видеокадрах, зафиксировавших происходящее, видно, что молодой спортсмен схватился за голову и упал на лёд. Хоккеиста отвезли в реанимацию.