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Состояние пострадавшего игрока МХК «Динамо» СПб оценивается как критическое

Состояние пострадавшего игрока МХК «Динамо» СПб оценивается как критическое
Хоккей / МХЛ 0

Защитник МХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов по-прежнему находится в ярославской больнице в критическом состоянии, сообщается на официальной странице команды в социальной сети «ВКонтакте».

«Состояние критическое. При всём объёме интенсивной терапии, которую сейчас применяют к игроку реаниматологи больницы, к сожалению, положительной динамики нет», — так оценивают врачи больницы имени Соловьёва состояние Тимура.

Напомним, что хоккеист оказался в реанимации после попадания шайбы во время матча с ярославским «Локо» (1:5). 12 марта Тимуру в голову попала шайба. На видеокадрах, зафиксировавших происходящее, видно, что молодой спортсмен схватился за голову и упал на лёд. Хоккеиста отвезли в реанимацию.

Несчастный случай в молодёжном хоккее. Шайба попала в голову хоккеисту, он в реанимации
Родители игрока хотят перевезти сына в Москву, но всё зависит от состояния здоровья и рекомендаций врачей.
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