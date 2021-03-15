Несчастный случай в молодёжном хоккее. Шайба попала в голову хоккеисту, он в реанимации

Родители игрока хотят перевезти сына в Москву, но всё зависит от состояния здоровья и рекомендаций врачей.

Ещё 13 марта хоккеист МХК «Динамо» СПб Тимур Файзутдинов попал в реанимацию после попадания шайбы во время матча с ярославским «Локо» (1:5). Клубное сообщение, появившееся поздно вечером по Москве, повергло в шок.

Информация о защитнике «Динамо» СПб Тимуре Файзутдинове



«Тимур Файзутдинов начал этот сезон в качестве капитана молодёжной команды «Динамо Санкт-Петербург». В свои 19 лет Тим провёл за нашу команду почти 200 матчей, и он из тех игроков, для кого не было ни одной игры, ни единой смены, когда бы он не бился за команду и не дрался за результат.

Сегодня в матче плей-офф Тимур в игровой ситуации поймал на себя шайбу. Сейчас он в реанимации, и за его жизнь сражаются ярославские врачи. И в этот самый момент нам с вами всем вместе, всем Петербургом, всей Молодёжной лигой, всей огромной страной нужно направить Тиму настолько мощную поддержку, чтобы она дала ему возможность победить в этой битве», — говорилось в заявлении в официальном «Инстаграме» клуба.

Посмотрев видео, сразу понимаешь, что это несчастный случай. Но выглядело всё жутко.

Защитник «Локо» Дмитрий Тювилин вбрасывал шайбу в чужую зону. На видео заметно, что в этот момент Тимур отвернулся и совершенно не ожидал, что в него прилетит шайба, которая в итоге попала куда-то в область височной части головы. Файзутдинов рухнул на лёд, на площадке сперва появился клубный врач, а затем бригада скорой. Хоккеист покинул лёд на носилках в бессознательном состоянии.

«Мы сразу связались с доктором МХК «Динамо» Санкт-Петербург и находимся с ним на связи. Мы ждём новой информации от врачей и надеемся на скорейшее улучшение состояния Тимура», — сказал «Чемпионату» вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов.

На следующие сутки стало известно, что семья пострадавшего игрока МХК «Динамо» СПб хочет перевезти хоккеиста из Ярославля в московскую клинику. «Мы понимаем, это риск, но мы должны рискнуть. Врачи больницы сказали мне, что с таким видом травмы работают впервые. И при его травме нужна специальная аппаратура, нужна нейрохирургия. Клуб, федерация сейчас очень помогают», — рассказала порталу 76.RU мама Тимура Елена.

Кроме того, было объявлено, что матчи лиги 15 марта пройдут в поддержку хоккеиста. Из уважения к частной жизни семьи и соблюдения требований о медицинской тайне МХЛ и клуб МХК «Динамо СПб» не комментируют запросы о состоянии здоровья игрока.

Жуть в молодёжном хоккее! Игрока ударили головой об лёд, и он потерял сознание Демида Паничкина унесли на носилках. Защитник «Омских Ястребов» Тимофей Давыдов уже принёс извинения сопернику.

Уже сегодня пресс-служба МХК «Динамо» СПб опубликовала новую информацию.

«Для Тимура делается всё возможное: в наличии имеются все необходимые лекарства и оборудование, им занимаются квалифицированные врачи. Все расходы клуб взял на себя. В данный момент «Динамо» не ведёт сбор средств и не ищет медицинских специалистов. Остерегайтесь мошенников.

Хоккейный клуб «Динамо Санкт-Петербург» выражает особую благодарность губернатору Ярославской области Миронову Дмитрию Юрьевичу, который лично контролирует всю ситуацию.

В срочном порядке в Ярославль прибыли родители и руководство клуба. Особая просьба для представителей СМИ: не беспокоить родителей и близких защитника лишними вопросами. Как только появится новая информация о состоянии Тимура, клуб опубликует её в официальных источниках. Спасибо за вашу поддержку, и надеемся на ваше понимание», — говорится в сообщении.

Фото: dynamo-spb.com

Хочется верить, что молодой организм Тимура обязательно выдержит и в ближайшее время состояние хоккеиста улучшится. Мы будем и дальше следить за состоянием игрока и информировать вас о ходе лечения хоккеиста, опираясь только на официальные и проверенные источники.

Редакция «Чемпионата» желает скорейшего выздоровления хоккеисту МХК «Динамо» СПб Тимуру Файзутдинову.