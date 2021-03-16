Карандин: прошлый сезон «Сибирь» вытянула на дрожжах, которые были засыпаны при Скабелке

Почётный вице-президент ФХР, известный советский арбитр Юрий Карандин поделился мнением о неудачном выступлении «Сибири» в минувшем регулярном чемпионате КХЛ, по итогам которого команда Николая Заварухина не смогла пробиться в плей-офф.
«Давайте смотреть правде в глаза — прошлый сезон «Сибирь» вытянула на тех дрожжах, которые были засыпаны ещё во времена Андрея Скабелки, жёсткого, системного тренера. В этом чемпионате, к сожалению, было много анархии, команда чередовала подъёмы и спады, финны играли сами по себе. Мне кажется, главный тренер Николай Заварухин всё это видел, но ничего сделать не мог.
Если же говорить о хоккейной атмосфере в городе, то она самая лучшая. Новосибирск обожает нашу игру, клуб отвечает городу взаимностью, организует отличные шоу. Тут никаких вопросов, хотя есть беспокойство по финансам — после трагедии с руководителем главного спонсора «Сибири» и судебных споров вокруг активов», — цитирует Карандина Russia-Hockey.
- 16 марта 2021
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