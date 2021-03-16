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Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский повторил достижение Патрика Руа

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский повторил достижение Патрика Руа
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча состоялась в Санрайзе на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей забивали Оуэн Типетт, Аарон Экблад, Густав Форслинг, Александр Барков и Картер Вераге. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 26 сейвов, продлив личную победную серию до шести матчей. Эта победная серия стала для него 10-й в карьере. Он стал всего лишь седьмым вратарём в истории лиги с таким достижением. Столько же серий в активе Патрика Руа.

13 серий с шестью или более победами выдавали Жак Плант и Марк-Андре Флёри, по 11 – Мартин Бродо, Майк Вернон и Тони Эспозито.

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