Ближайшие матчи плей-офф КХЛ и МХЛ пройдут в память о Тимуре Файзутдинове

Ближайшие матчи плей-офф КХЛ и МХЛ пройдут в память о защитнике МХК «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимуре Файзутдинове, сообщается на официальном сайте Молодёжной хоккейной лиги.
«Хоккеист получил травму 12 марта в матче 1/8 финала Кубка Харламова с «Локо». Шайба после броска из средней зоны попала в область головы, игрок был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Врачи боролись за жизнь Тимура на протяжении трёх дней. К сожалению, несмотря на профессиональную медицинскую помощь, спасти хоккеиста не удалось.
Ближайшие матчи Континентальной хоккейной лиги и Молодёжной хоккейной лиги начнутся с минуты молчания и пройдут в память об игроке. МХЛ выражает соболезнования родным и близким Тимура», — сказано в пресс-релизе МХЛ.
В нынешнем сезоне Тимур принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата МХЛ, в которых сделал семь результативных передач. В плей-офф Файзутдинов сыграл две встречи.
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