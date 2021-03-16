Крикунов: у СКА один из лучших составов в КХЛ. Только «Авангард» посильнее

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал о подготовке команды к серии второго раунда плей-офф КХЛ со СКА.

«В паузу немного позанимались физическим состоянием, подтянули его и ещё немного отдохнули. Не опасаюсь ли, что проиграем конёк на старте серии? Они и так быстрее нас. Посмотрим, что будет в игре.

С вратарём на данный момент не определились. Будем ли менять состав третьего звена, где у каждого «-3» в плей-офф? Да, есть такая мысль. Но в принципе они проиграли у нас два матча, а остальные отыграли нормально. Все игроки в строю. Панкратов был травмирован, но сейчас и он выздоровел.

«Динамо» — фаворит серии со СКА? Ну вы посмотрите на составы. Они имеют один из лучших комплектов игроков. Я думаю, что только «Авангард» посильнее. А так, считаю, что это самая сильная команда по составу. И то, что мы обыграли их в регулярном чемпионате, это совсем иное. В плей-офф идут совсем другие игры. Мы тоже проиграли Череповцу все матчи, кроме одного, и до этого ещё шесть матчей из семи проиграли. Поэтому победы в регулярке ни о чём не говорят.

Для Линдберга и Пяаярви это определяющая серия? Я думаю, что если мы будем надеяться только на это звено, то нам ничего не светит. Наше первое звено должно сыграть свои лучшие игры, третье звено должно сыграть, у которого пока ноль очков. С этой командой на одном звене не выехать.

С самого начала сезона мы работали над вбрасываниями. Обычно никогда не опускались ниже 50%, но в этом году скатились низко, где-то и по 40% бывало. Поэтому весь сезон работали над этим компонентом», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.