Шипачёв — о серии со СКА: хочется уже быстрее начать, надоело тренироваться
Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф КХЛ со СКА.
«Хочется уже быстрее начать, надоело тренироваться. А где начинать — без разницы. Тренерский штаб скажет, как надо играть со СКА. Они разберут соперника. Будет собрание — нам всё объяснят.
Как буду справляться с Кетовым при игре в нашем большинстве? Женька здорово играет. Он один из лучших на своей позиции. Кто фаворит серии? Не знаю, посмотрим. Через пару недель увидим», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Ранее Шипачёв прокомментировал смерть 19-летнего защитника клуба МХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимура Файзутдинова, который скончался в больнице после попадания шайбы в голову.
Вадим Шипачёв прокомментировал смерть 19-летнего защитника Тимура Файзутдинова
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