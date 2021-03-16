Шипачёв — о серии со СКА: хочется уже быстрее начать, надоело тренироваться

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф КХЛ со СКА.

«Хочется уже быстрее начать, надоело тренироваться. А где начинать — без разницы. Тренерский штаб скажет, как надо играть со СКА. Они разберут соперника. Будет собрание — нам всё объяснят.

Как буду справляться с Кетовым при игре в нашем большинстве? Женька здорово играет. Он один из лучших на своей позиции. Кто фаворит серии? Не знаю, посмотрим. Через пару недель увидим», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее Шипачёв прокомментировал смерть 19-летнего защитника клуба МХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимура Файзутдинова, который скончался в больнице после попадания шайбы в голову.