Источник: сборная России по хоккею выступит на ЧМ-2021 под флагом ОКР и с гимном ИИХФ

Гимн Международной федерации хоккея заменит российский на чемпионате мира 2021 года, который пройдёт в Риге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Решение было принято в ходе заседания совета ИИХФ, которое проходит в Москве.
«Вместо российского гимна будет звучать гимн ИИХФ. Сборная России выступит под флагом Олимпийского комитета России», — сказано на сайте ТАСС.
В связи со вступившими в силу в декабре санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) российские спортсмены на протяжении двух лет на чемпионатах мира и Олимпийских играх должны соревноваться без государственной символики и гимна.
Напомним, что совет Международной федерации хоккея 2 февраля принял решение провести все матчи ближайшего турнира в Латвии. Изначально встречи должны были пройти в Минске и Риге, но 18 января совет ИИХФ принял решение лишить столицу Беларуси права на проведение части турнира.
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