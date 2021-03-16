В Ярославле по факту гибели хоккеиста Файзутдинова организована доследственная проверка

Следственными органами следственного управления СК России по Ярославской области организована доследственная проверка по факту гибели защитника клуба МХК «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимура Файзутдинова. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ярославской области.
12 марта во время матча плей-офф МХЛ между «Локо» и «Динамо» в Ярославле шайба попала хоккеисту в область головы. 19-летний Файзутдинов был доставлен в местную больницу, где находился в критическом состоянии. Врачи боролись за его жизнь три дня. 16 марта стало известно, что Файзутдинов ушёл из жизни.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе проверки качества и своевременности оказания медицинской помощи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
- 16 марта 2021
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