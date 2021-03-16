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МХК «Динамо» СПб — о Тимуре Файзутдинове: он с нами. Он теперь всегда с нами

МХК «Динамо» СПб — о Тимуре Файзутдинове: он с нами. Он теперь всегда с нами
Хоккей / МХЛ 0
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Пресс-служба клуба МХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург) подготовила текст, посвящённый капитану команды Тимуру Файзутдинову, который скончался 16 марта в ярославской больнице после попадания шайбы в голову.

«Предновогодний «Юбилейный». Матчи продолжаются, до каникул ещё неделя, потому и тренировки пока в разгаре. Игроки молодёжки «Динамо» возвращаются с сухой разминки и в холле главной арены вдруг замечают коварный «сюрприз» – пустое письмо Деду Морозу. И несколько маркеров рядом. Парни приходят в восторг – это же можно что угодно попросить! И начинают дурачиться: кто-то пишет «новый айфон», кто-то «хочу играть в НХЛ», кто-то – «подарите собаку». Последним подходит капитан. Оглядывает хаотичные каракули, и качает головой: «Вот дураки!» Решительно берёт маркер, кивает собственным мыслям и выводит внизу огромными буквами: «КУБОК ХАРЛАМОВА!»

В этом весь Тим – Тимур Файзутдинов. В команде он дольше всех, уже четвёртый сезон, а для Молодёжной лиги это даже не ветеран, а ветеранище. Да ещё и чтобы в одном и том же клубе, представляете? Тимур – защитник, причём защитник-домосед. В лиге у него целый 191 матч, айстайм порой подскакивал аж до 19 минут, а заброшенной шайбы ни одной, да и передач только два десятка. Потому что атака – это хорошо, конечно, но и партнёры, и тренеры должны быть уверены: есть тот, кто подстрахует вообще всегда. Кто под шайбу ляжет три раза за смену. Кто полторы минуты двойного меньшинства отработает, не уходя с площадки. Спрашиваешь у него: «Тим, почему в атаку не ходишь?» Смеётся: «Дороги не знаю!»

Начал нынешний сезон Тим капитаном команды. Главный тренер сказал: «Тот объём работы, который выполняет Файзутдинов, те обязанности лидера и та ответственность, которые он берёт на себя на льду и в раздевалке, – это капитанская литера». Тимур не мастер длинных и прочувствованных предматчевых речей, есть у нас в команде и такие люди. Но капитан – это и не про «говорить», это про «делать», а делает Тим на совесть, и за себя, и за других. Когда в декабре началась серия поражений, было решено, выражаясь по-хоккейному, «сменить масть», и буквы раздали другим игрокам. Но болельщики всё равно продолжают звать Тимура «кэп».

К болельщикам у Тима, кстати, особенное отношение. Игроки молодёжных команд вообще очень благодарный в этом смысле народ, поддержка трибун для них пока не стала привычной, обыденной, и они очень ей дорожат. Так вот Тимур к зрителям обращается в каждом интервью, особенно после поражений. Смотрит прямо в камеру и: «Ваши эмоции очень важны, без вас мы никто!» Болельщики платят полной взаимностью: «Есть несколько парней у нас, как Тима Файзутдинов, например, которые помогают чувствовать, что мы с командой одно целое. В смысле, не просто для расхожей фразы, а на самом деле».

В узком кругу 18-летних парней, спортсменов, хоккеистов есть человек, с которым нет конфликтов? «Добрый здоровяк», «всегда поможет», «дружим с детства», «Фаза бро». Тимур приехал в Северную столицу из Челябинска, но заканчивал школу «Динамо Санкт-Петербург», большая часть парней из команды учится вместе с ним в университете и отлично его знают вне льда. И он их. С кем-то ещё и вместе выпускались, и видели бы вы, кстати, костюм Тима на выпускной. Розовые узоры, стиль восьмидесятого левела! «Выпускной я, к сожалению, помню, и он был потрясающий».

А поскольку стиляги камер не боятся, то ещё со времён школы Тим готов на участие в любых медиапроектах клуба. Вообще любых. День с игроком в «Инстаграме»? Я в деле. Новогоднее обращение? Дайте бороду. Нарисовать за 30 секунд талисман клуба? Не умею, но сейчас как постараюсь! С Тимом легко и интересно. Он лучше всех в команде учится, и как всё успевает – непонятно. Тимур – правильный. У него в жизни есть цель. Он идёт к этой цели. И даже не смейте думать, что мы когда-нибудь скажем о Тиме «был». Тим есть. Он с нами. Он теперь всегда с нами», — сказано в статье на сайте клуба.

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