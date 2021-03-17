Овечкин обошёл Эспозито в списке лучших снайперов в истории НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс». Идёт 2-й период, хозяева льда ведут в счёте – 2:0.

На 16-й минуте 2-го периода российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин, реализовав численное преимущество «столичных», отметился историческим достижением, забросив 718-ю шайбу в НХЛ и тем самым обойдя в списке лучших снайперов истории турнира Фила Эспозито, занимающего 6-е место в этом рейтинге.

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Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).