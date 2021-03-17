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«Даллас» проиграл «Тампе» в серии буллитов, гол на счету Радулова

«Даллас» проиграл «Тампе» в серии буллитов, гол на счету Радулова
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в серии буллитов победил «Даллас Старз». Счёт встречи – 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт (2), Мэтью Жозеф и Стивен Стэмкос. Российский вратарь Андрей Василевский сделал 24 сейва из 27 бросков. Защитник Михаил Сергачёв за 23.33 на площадке трижды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Даллас» голы забили Миро Хейсканен, Джейми Бенн и Александр Радулов. Российский форвард провёл на площадке 16.16, совершил пять бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2». Нападающий Денис Гурьянов за 16.10 на льду результативными действиями не отметился, а голкипер Антон Худобин участия в матче не принимал.

Следующие матчи 19 и 20 марта «Тампа» проведёт дома с «Чикаго Блэкхоукс», а «Даллас» 19 и 21 марта на выезде сыграет с «Детройт Ред Уингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2021, среда. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 4
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Палат, Чирелли) – 03:55' (5x5)   1:1 Хейсканен (Павелски, Робертсон) – 29:05' (5x4)   1:2 Жозеф (Марун, Колтон) – 34:20' (5x5)   1:3 Стэмкос (Хедман, Пойнт) – 51:49' (5x4)   2:3 Бенн (Хейсканен, Павелски) – 57:54' (6x5)   3:3 А. Радулов (Бенн, Робертсон) – 58:35' (6x5)   3:4 Пойнт – 65:00' (ПБ)
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