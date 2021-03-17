«Даллас» проиграл «Тампе» в серии буллитов, гол на счету Радулова

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в серии буллитов победил «Даллас Старз». Счёт встречи – 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт (2), Мэтью Жозеф и Стивен Стэмкос. Российский вратарь Андрей Василевский сделал 24 сейва из 27 бросков. Защитник Михаил Сергачёв за 23.33 на площадке трижды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Даллас» голы забили Миро Хейсканен, Джейми Бенн и Александр Радулов. Российский форвард провёл на площадке 16.16, совершил пять бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2». Нападающий Денис Гурьянов за 16.10 на льду результативными действиями не отметился, а голкипер Антон Худобин участия в матче не принимал.

Следующие матчи 19 и 20 марта «Тампа» проведёт дома с «Чикаго Блэкхоукс», а «Даллас» 19 и 21 марта на выезде сыграет с «Детройт Ред Уингз».