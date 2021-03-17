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Александр Овечкин вышел на 34-е место по очкам за карьеру в НХЛ

Александр Овечкин вышел на 34-е место по очкам за карьеру в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Матч завершился победой хозяев льда со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Ти Джей Оши, Александр Овечкин и Никлас Бекстрём. В эпизоде с голом Оши Овечкин также отметился результативной передачей, благодаря чему достиг рубежа в 1300 очков за карьеру в НХЛ. Заброшенная шайба стала уже 1301-м очком, в результате чего Овечкин вышел на 34-е место по результативным действиям за карьеру в НХЛ. 35-летний форвард превзошёл результат Джерома Игинлы (1300).

Рекорд принадлежит легендарному канадскому форварду Уэйну Гретцки (2857). Следующей целью для Овечкина является показатель Жильбера Перро (1326).

Овечкин о новом достижении в НХЛ: я счастлив, это очень хорошие показатели
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