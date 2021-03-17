Капризов роскошным пасом между ног создал голевой момент для Цуккарелло. Видео эпизода

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома обыграл «Аризону Койотс» со счётом 3:0.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Хортман, Матс Цуккарелло и Джаред Сперджен. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов за 14.16 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, сделал четыре броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

В одном из эпизодов Капризов мог записать на свой счёт ещё одну результативную передачу. 23-летний форвард роскошным пасом между ног создал голевой момент для Цуккарелло, но норвежский нападающий в ближнем бою не смог переиграть голкипера «Аризоны» Эдина Хилла.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Алекса Микелетти.