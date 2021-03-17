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Капризов роскошным пасом между ног создал голевой момент для Цуккарелло. Видео эпизода

Капризов роскошным пасом между ног создал голевой момент для Цуккарелло. Видео эпизода
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома обыграл «Аризону Койотс» со счётом 3:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Хортман, Матс Цуккарелло и Джаред Сперджен. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов за 14.16 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, сделал четыре броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

В одном из эпизодов Капризов мог записать на свой счёт ещё одну результативную передачу. 23-летний форвард роскошным пасом между ног создал голевой момент для Цуккарелло, но норвежский нападающий в ближнем бою не смог переиграть голкипера «Аризоны» Эдина Хилла.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Алекса Микелетти.

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