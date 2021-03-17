Капризов роскошным пасом между ног создал голевой момент для Цуккарелло. Видео эпизода
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома обыграл «Аризону Койотс» со счётом 3:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Хортман, Матс Цуккарелло и Джаред Сперджен. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов за 14.16 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, сделал четыре броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».
В одном из эпизодов Капризов мог записать на свой счёт ещё одну результативную передачу. 23-летний форвард роскошным пасом между ног создал голевой момент для Цуккарелло, но норвежский нападающий в ближнем бою не смог переиграть голкипера «Аризоны» Эдина Хилла.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Алекса Микелетти.
Билл Герин: Капризов превзошёл все мои ожидания
Рекомендуем вам
- 17 марта 2021
-
07:27
-
07:15
-
07:11
-
07:05
-
07:00
-
06:51
-
06:41
-
06:39
-
06:36
-
06:28
-
06:21
-
05:57
-
05:40
-
05:08
-
04:48
-
04:42
-
04:30
-
03:58
-
03:28
-
03:24
-
03:04
-
02:34
- 16 марта 2021
-
23:56
-
23:53
-
23:02
-
22:57
-
22:10
-
21:52
-
21:39
-
21:36
-
20:54
-
20:17
-
20:12
-
19:26
-
19:21
Партнерский контент
Рекомендуем вам