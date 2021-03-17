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Гол Капризова победил в голосовании на лучшую шайбу недели по версии NHL Network

Гол Капризова победил в голосовании на лучшую шайбу недели по версии NHL Network
Хоккей / НХЛ 0
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В «твиттере» NHL Network прошло голосование на лучшую шайбу минувшей недели регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В опросе, в котором приняли участие 512 респондентов, победил гол нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, забитый в ворота «Аризоны Койотс». Второе место заняла шайба форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса, а топ-3 замкнул гол нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» NHL Network.

Стоит заметить, что сегодня, 17 марта, форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Аризоной» (3:0). Россиянин продлил результативную серию (4+2) до четырёх матчей. Всего в 27 матчах сезона на счету нападающего 25 (10+15) очков.

Шайба Капризова «Лос-Анджелесу» вошла в число лучших голов недели по версии Sportsnet
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