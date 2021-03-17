Гол Капризова победил в голосовании на лучшую шайбу недели по версии NHL Network

В «твиттере» NHL Network прошло голосование на лучшую шайбу минувшей недели регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
В опросе, в котором приняли участие 512 респондентов, победил гол нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, забитый в ворота «Аризоны Койотс». Второе место заняла шайба форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса, а топ-3 замкнул гол нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» NHL Network.
Стоит заметить, что сегодня, 17 марта, форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Аризоной» (3:0). Россиянин продлил результативную серию (4+2) до четырёх матчей. Всего в 27 матчах сезона на счету нападающего 25 (10+15) очков.
- 17 марта 2021
-
09:54
-
09:46
-
09:25
-
09:00
-
08:41
-
08:23
-
08:15
-
08:00
-
07:55
-
07:27
-
07:15
-
07:11
-
07:05
-
07:00
-
06:51
-
06:41
-
06:39
-
06:36
-
06:28
-
06:21
-
05:57
-
05:40
-
05:08
-
04:48
-
04:42
-
04:30
-
03:58
-
03:28
-
03:24
-
03:04
-
02:34
- 16 марта 2021
-
23:56
-
23:53
-
23:02
-
22:57