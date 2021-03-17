Голкипер «Миннесоты» Кяхкёнен повторил достижение Савчука и Биннингтона

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома обыграла «Аризону Койотс» со счётом 3:0.
Голкипер «Миннесоты» Каапо Кяхкёнен продлил личную победную серию в НХЛ до девяти матчей, отразив 31 бросок. Только 10 голкиперов в истории НХЛ выигрывали столько или больше матчей подряд в дебютном сезоне. Финский вратарь повторил достижение Джордана Биннингтона, Пелле Линдберга, Рика Уомсли, Ришара Севиньи, Терри Савчука и Билла Дурнана (по девять побед подряд).
Рекорд принадлежит Россу Бруксу, который в сезоне-1973/1974 выиграл 12 матчей кряду, защищая ворота «Бостон Брюинз». Второе место занимает Джордж Хэйнсворт с 11 победами подряд за «Монреаль Канадиенс» в сезоне-1926/1927. Третье место с 10 победами делят Дурнан и Роджи Вашон.
Всего в нынешнем сезоне 24-летний Кяхкёнен провёл 16 матчей, одержав 12 побед. В среднем он отражает 92,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,05.
- 17 марта 2021
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