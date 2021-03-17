Яковлев: не знаю, почему Лемтюгов решил, что я сломал руку, празднуя гол. Не общался с ним

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев в преддверии матча второго раунда Кубка Гагарина с «Авангардом» прокомментировал информацию, что он сломал руку, празднуя гол в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Барысом».

«Пока ещё не знаю, когда точно сыграю. Сейчас готовимся к серии, тренируемся. Безусловно, сыграю с «Авангардом», но пока неясно, в первом матче выйду на лёд или позже.

Не знаю, с чего вы взяли, что у меня какой-то перелом, его нет. Не знаю, почему Лемтюгов решил, что я что-то сломал себе, празднуя гол. Я с ним не общался, не делился никакой информацией. Всё у меня нормально. Готовлюсь вместе с командой», – приводят слова Яковлева «Известия».