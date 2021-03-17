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Ринне — о возможном обмене: хочу завершить карьеру в «Нэшвилле». Я верю в команду

Ринне — о возможном обмене: хочу завершить карьеру в «Нэшвилле». Я верю в команду
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне высказался касательно возможного обмена. 38-летний вратарь проводит последний сезон по действующему двухлетнему контракту с зарплатой $ 5 млн в год.

«Я верю в команду. Хочу завершить карьеру в «Предаторз». Конечно, хочется добиться успеха. Мне очень повезло в том плане, что практически в течение всей моей карьеры наша команда выступала хорошо. Мы почти никогда не расставались с игроками перед дедлайном за все те годы, что я провёл в клубе. И не хочется проходить через это сейчас. Я хочу завершить карьеру здесь», – сказал Ринне в интервью The Athletic.

В нынешнем сезоне он провёл 20 матчей, отражая в среднем 89,9% бросков при коэффициенте надёжности 3,09. Дедлайн на обмены в НХЛ вступает в силу 12 апреля.

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