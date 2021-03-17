Малыхин: считаю, что после нескольких средних сезонов удалось реанимироваться

Нападающий «Витязя» Фёдор Малыхин прокомментировал непопадание подмосковной команды в плей-офф и оценил свою игру в этом сезоне.

«Сейчас можно говорить всё что угодно, но результат — в таблице. Весь чемпионат шли со «Спартаком», да и с Череповцом с Минском шаг в шаг, были очень близки к плей-офф, но потеряли свои очки и задачу не решили. Обидно, что так получилось, по качеству игры гонка, на мой взгляд, оказалась равной, у нас были хорошие шансы. У «Витязя» были очень качественные игры, в том числе с фаворитами — ЦСКА, «Авангардом», «Ак Барсом», «Магниткой». Считаю, свои очки потеряли как раз с середняками, за что должны винить только самих себя.

Считаю, что после нескольких средних сезонов удалось реанимироваться, сыграть стабильно и на команду. Где-то можно сравнить этот чемпионат с двумя лучшими сезонами в «Автомобилисте» и «Ак Барсе». Благодарен партнёрам и тренерскому штабу, который чётко очертил мои задачи и зону ответственности. Другое дело, что командная задача не решена, что откладывает отпечаток на личную оценку каждого», — цитирует Малыхина Russia-Hockey.