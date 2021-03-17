Малыхин: считаю, что после нескольких средних сезонов удалось реанимироваться

Нападающий «Витязя» Фёдор Малыхин прокомментировал непопадание подмосковной команды в плей-офф и оценил свою игру в этом сезоне.
«Сейчас можно говорить всё что угодно, но результат — в таблице. Весь чемпионат шли со «Спартаком», да и с Череповцом с Минском шаг в шаг, были очень близки к плей-офф, но потеряли свои очки и задачу не решили. Обидно, что так получилось, по качеству игры гонка, на мой взгляд, оказалась равной, у нас были хорошие шансы. У «Витязя» были очень качественные игры, в том числе с фаворитами — ЦСКА, «Авангардом», «Ак Барсом», «Магниткой». Считаю, свои очки потеряли как раз с середняками, за что должны винить только самих себя.
Считаю, что после нескольких средних сезонов удалось реанимироваться, сыграть стабильно и на команду. Где-то можно сравнить этот чемпионат с двумя лучшими сезонами в «Автомобилисте» и «Ак Барсе». Благодарен партнёрам и тренерскому штабу, который чётко очертил мои задачи и зону ответственности. Другое дело, что командная задача не решена, что откладывает отпечаток на личную оценку каждого», — цитирует Малыхина Russia-Hockey.
- 17 марта 2021
-
14:25
-
14:01
-
13:51
-
13:30
-
12:55
-
12:38
-
12:10
-
11:38
-
11:15
-
10:46
-
10:40
-
10:35
-
10:29
-
10:25
-
10:08
-
09:54
-
09:46
-
09:25
-
09:00
-
08:41
-
08:23
-
08:15
-
08:00
-
07:55
-
07:27
-
07:15
-
07:11
-
07:05
-
07:00
-
06:51
-
06:41
-
06:39
-
06:36
-
06:28
-
06:21