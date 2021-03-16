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В ФХР опровергли информацию о принятии решения по гимну и флагу на ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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В ФХР опровергли информацию о принятии решения по гимну и флагу на ЧМ-2021
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Вице-президент ФХР Роман Ротенберг опроверг информацию о том, что гимн Международной федерации хоккея заменит российский на чемпионате мира 2021 года, который пройдёт в Риге. По словам Ротенберга, окончательное решение ещё не принято.

«Решение ещё не принято, это один из вариантов, всё будет обсуждаться на ближайшем совете.

Мы сейчас в диалоге находимся, делаем всё возможное, чтобы было максимально приближено к нашей форме и чтобы наши болельщики могли в полной мере поддерживать сборную на предстоящем чемпионате мира.

Мы можем использовать эмблему ОКР — триколор и кольца олимпийские. Также мы можем использовать это на форме как флаг. Гимну мы тоже ищем разные варианты, чтобы всех устроило данное решение», — приводит слова Романа Ротенберга «РБК-Спорт».

В связи со вступившими в силу в декабре санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) российские спортсмены на протяжении двух лет на чемпионатах мира и Олимпийских играх должны соревноваться без государственной символики и гимна.

Напомним, что совет Международной федерации хоккея 2 февраля принял решение провести все матчи ближайшего турнира в Латвии. Изначально встречи должны были пройти в Минске и Риге, но 18 января совет ИИХФ принял решение лишить столицу Беларуси права на проведение части турнира.

Источник: сборная России по хоккею выступит на ЧМ-2021 под флагом ОКР и с гимном ИИХФ
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