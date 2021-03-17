Алексей Терещенко объяснил, что в «зелёном дерби» в плей-офф выйдет на первый план

Бывший нападающий клубов КХЛ Алексей Терещенко поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым».
«Настоящее дерби — татаро-башкирское, когда «Ак Барс» — хозяин, и башкиро-татарское, когда играют в родных стенах «Салавата». Это давнее соперничество — здорово, что мы увидим его в рамках плей-офф. Мне приходилось играть в таких сериях и за Казань, и за Уфу. Атмосфера там иная, чем в регулярке, но плей-офф — это вообще другой турнир с другими эмоциями и напряжением. И цена ошибки чрезвычайно высока. Ты можешь её допустить в регулярном чемпионате, но она будет не так чревата. А в Кубке Гагарина всё это многократно повышается. И опыт здесь выходит на первый план», — приводят слова Терещенко «Известия».
- 17 марта 2021
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