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ЦСКА — «Локомотив». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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ЦСКА — «Локомотив»: стали известны составы команд на первый матч серии

ЦСКА — «Локомотив»: стали известны составы команд на первый матч серии
Хоккей / КХЛ 0
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Стали известны составы ЦСКА и «Локомотива» на первый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЦСКА:

Юханссон (Шарыченков);
Дальбек — Сергеев, Слепышев — Андронов — Карнаухов;
Киселевич — Гилмор, Мамин — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Робинсон, Попов — Локтионов — Лайпсик;
Афанасьев — Рыков, Телегин — Светлаков — Соркин.

«Локомотив»:

Паскуале (Коновалов);
Рафиков — Марченко, Алексеев — Красковский — Коваленко;
Осипов — Баранцев, Петерссон — Ткачёв — Коршков;
Черепанов — Охтамаа, Каюмов — Ландер— Пулккинен;
Малышев, Беляев — Иванов — Аверин; Тютнев.

Напомним, сегодня будут сыграны первые матчи второго раунда плей-офф КХЛ. Ранее ЦСКА прошёл «Спартак» (4-0), а «Локомотив» — «Йокерит» (4-0).

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