ЦСКА — «Локомотив»: стали известны составы команд на первый матч серии

Стали известны составы ЦСКА и «Локомотива» на первый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
ЦСКА:
Юханссон (Шарыченков);
Дальбек — Сергеев, Слепышев — Андронов — Карнаухов;
Киселевич — Гилмор, Мамин — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Робинсон, Попов — Локтионов — Лайпсик;
Афанасьев — Рыков, Телегин — Светлаков — Соркин.
«Локомотив»:
Паскуале (Коновалов);
Рафиков — Марченко, Алексеев — Красковский — Коваленко;
Осипов — Баранцев, Петерссон — Ткачёв — Коршков;
Черепанов — Охтамаа, Каюмов — Ландер— Пулккинен;
Малышев, Беляев — Иванов — Аверин; Тютнев.
Напомним, сегодня будут сыграны первые матчи второго раунда плей-офф КХЛ. Ранее ЦСКА прошёл «Спартак» (4-0), а «Локомотив» — «Йокерит» (4-0).
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