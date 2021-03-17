Вайсфельд: важное преимущество юниорской сборной России — опыт ряда игроков в КХЛ

Известный хоккейный эксперт и телекомментатор Леонид Вайсфельд высказал своё мнение по расширенному составу сборной России для подготовки к юниорскому чемпионату мира.

«Состав нашей сборной был сформирован из игроков, выступающих в России. Ещё некоторые ребята выступают за океаном, и они вполне могли бы усилить нашу сборную, но из-за отсутствия игровой практики, как я понял, их кандидатуры даже не рассматривались.

Очень важным преимуществом считаю тот факт, что многие игроки имеют опыт выступления в КХЛ. Питерский армеец Никита Чибриков привлекался и на этап Евротура в состав национальной сборной. Несмотря на то, что другому армейцу Матвею Мичкову лишь 16 лет, считаю, что он вполне может стать одним из лидеров нашей команды на чемпионате мира.

Главного тренера сборной Альберта Лещёва я достаточно хорошо знаю: когда я был генеральным директором «Атланта», он выступал за подмосковный клуб. Лещёв всегда пользовался авторитетом среди игроков, выступал за сборную, работал в МХЛ, ВХЛ. Хотелось бы ему пожелать успешной тренерской работы в юниорской сборной", — сказал Вайсфельд «Чемпионату».