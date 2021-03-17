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Стал известен расширенный состав юниорской сборной России на ЮЧМ-2021

Стал известен расширенный состав юниорской сборной России на ЮЧМ-2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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Штаб сборной России определил расширенный состав юниорской команды (игроки до 18 лет) для участия в учебно-тренировочном сборе перед юниорским чемпионатом мира 2021 года. Традиционный турнир пройдёт с 26 апреля по 6 мая 2021 во Фриско и Плейно (США), сообщает пресс-служба ФХР.

Состав групп юниорского чемпионата мира по хоккею 2021 года

Вратари: Валерий Бринкман, Кирилл Герасимюк, Сергей Иванов (все — СКА), Семен Вязовой («Толпар»).

Защитники: Артем Кулаков, Александр Фигурин (оба — «Авангард»), Арсений Коромыслов (СКА), Владимир Грудинин, Артем Дуда, Николай Макаров (все — ЦСКА), Владислав Лукашевич («Локомотив»), Глеб Иванов, Никита Новиков, Владислав Сапунов (все — «Динамо»), Игорь Сафонов («Югра»), Василий Шумилов («Толпар»).

Нападающие: Дмитрий Бучельников, Илья Иванцов, Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Никита Чибриков (все — СКА), Всеволод Гайдамак, Иван Мирошниченко (оба — «Авангард»), Данил Григорьев, Дмитрий Кателевский, Иван Меховов (все — «Ак Барс»), Илья Квочко, Данила Юров (оба — «Металлург» Мг), Виктор Неучев («Автомобилист»), Матвей Петров («Крылья Советов»), Прохор Полтапов (ЦСКА), Федор Свечков («Лада»).

В тренерский штаб команды войдут Альберт Лещёв (главный тренер), Владимир Филатов и Евгений Ставровский (тренеры), Андрей Комиссаров (тренер вратарей), Кевин Чапман (тренер по физической подготовке).

Команда соберется в УТЦ «Новогорск» 26 марта, где после соблюдения всех карантинных мер приступит к тренировкам. В программе сбора — занятия на льду и в тренажёрном зале.

18 апреля сборная России отправится в США, где после прохождения карантина и повторного тестирования проведет заключительный этап подготовки. 27 апреля команда откроет чемпионат мира матчем со сверстниками из США.

Юниорский чемпионат мира 2021 года пройдёт в Техасе
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