Квартальнов — о победе в матче с «Салаватом»: «Ак Барс» понимает, как и с кем играет

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (4:1, 1-0).
«Быстрая игра, обоюдоострая. Здорово, что повели в счёте, это было важно. Первый матч, всё только начинается. Фисенко не играл, потому что приняли решение идти другим составом. Такая же ситуация с Мёрфи. То, что было в регулярном чемпионате, осталось там. Здесь плей-офф. Мы понимаем, как и с кем играем. Нужно хорошо играть и дома, и в гостях. Против финнов играло и звено Лукоянова, и другие ребята. Все играли хорошо», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 3:1, 0:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
- 17 марта 2021
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