Андронов — о матче с «Локомотивом»: ЦСКА всё так же нужно выиграть четыре матча

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (0:2, 0-1).

«Не совсем активно сыграли в зоне нападения. В принципе, исход матча решил один момент, и там уже тяжело было. Мы старались, но не получилось. Есть о чём подумать завтра. Для нас ничего не поменялось — нам всё так же нужно выиграть четыре матча.

Не было ощущения, что играем с командой-близнецом? Это ожидалось, мы знаем, что вся серия будет такая и ничто не поменяется по сравнению с сегодняшней встречей.

Вратарь «Локомотива» может стать важным фактором в серии? Вратарь — это вообще очень большая часть команды, независимо от игры. Сегодня он на ноль сыграл, так что можно сказать, что да», – передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.