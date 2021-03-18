Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев оформил второй шат-аут в этом сезоне НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Филадельфия Флайерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 9:0.

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 26 бросков, оформив второй шат-аут в этом сезоне НХЛ. Ранее 25-летний вратарь оставил свои ворота в неприкосновенности 17 января во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:0). В общей сложности в нынешней регулярке Георгиев принял участие в 13 матчах, в которых одержал шесть побед при коэффициенте надёжности 3,01 и проценте отражённых бросков 89,7.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.