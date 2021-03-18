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«Калгари» крупно уступил «Эдмонтону» в результативной игре с 10 голами

«Калгари» крупно уступил «Эдмонтону» в результативной игре с 10 голами
Хоккей / НХЛ 0

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал на своём льду «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:3.

В составе «Эдмонтона» отличились Райан Ньюджент-Хопкинс, Ессе Пульюярви, Доминик Кагун, Коннор Макдэвид, Алекс Чиассон, Дарнелл Нурс и Зак Кассиан. За «Калгари» забрасывали Элиас Линдхольм, Микаэль Баклунд и Джонни Годро.

27-летний российский защитник «Калгари» Никита Нестеров пропустил третий матч кряду.

Таким образом, «Калгари Флэймз» прервал 3-матчевую серию побед. Подопечные Дэррила Саттера занимают 6-е место в турнирной таблице Северного дивизиона, набрав 31 очко в 30 встречах. «Эдмонтон Ойлерз» (38) – 3-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2021, четверг. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 7
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид) – 04:39' (5x5)   0:2 Пульюярви (Бэрри, Драйзайтль) – 07:22' (5x4)   0:3 Кагун (Драйзайтль, Бэрри) – 28:39' (5x5)   1:3 Линдхольм (Ткачук, Дюбе) – 29:04' (5x5)   1:4 Макдэвид (Бэрри, Драйзайтль) – 41:50' (5x4)   1:5 Чиассон (Ньюджент-Хопкинс, Бэрри) – 43:44' (5x4)   1:6 Нурс (Макдэвид, Пульюярви) – 45:55' (5x5)   1:7 Кассиан (Хас, Нурс) – 48:38' (5x5)   2:7 Баклунд (Манджапане) – 54:47' (5x5)   3:7 Годро (Ткачук, Ханифин) – 56:04' (5x4)
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