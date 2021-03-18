«Калгари» крупно уступил «Эдмонтону» в результативной игре с 10 голами

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал на своём льду «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:3.



В составе «Эдмонтона» отличились Райан Ньюджент-Хопкинс, Ессе Пульюярви, Доминик Кагун, Коннор Макдэвид, Алекс Чиассон, Дарнелл Нурс и Зак Кассиан. За «Калгари» забрасывали Элиас Линдхольм, Микаэль Баклунд и Джонни Годро.



27-летний российский защитник «Калгари» Никита Нестеров пропустил третий матч кряду.



Таким образом, «Калгари Флэймз» прервал 3-матчевую серию побед. Подопечные Дэррила Саттера занимают 6-е место в турнирной таблице Северного дивизиона, набрав 31 очко в 30 встречах. «Эдмонтон Ойлерз» (38) – 3-е.