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«Сент-Луис» потерпел 5-е поражение кряду, уступив «Лос-Анджелесу». Тарасенко – без очков

«Сент-Луис» потерпел 5-е поражение кряду, уступив «Лос-Анджелесу». Тарасенко – без очков
Хоккей / НХЛ 0
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 4:1.

Хоккеисты «Кингз» создали уверенное преимущество в счёте уже в первом периоде, трижды распечатав Джордана Биннингтона, защищавшего ворота «Блюз». За «Лос-Анджелес» отличились Дрю Даути, Карл Грундстрём и Тревор Мур. Единственную шайбу «Сент-Луиса» в этом матче забросил Майк Хоффман во втором периоде, тем самым установив окончательный счёт встречи – 3:1 в пользу «Кингз».

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 18 минут 51 секунду и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «-1».

Таким образом, «Сент-Луис Блюз» потерпел 5-е поражение кряду, команда занимает 4-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ, набрав 33 очка в 28 встречах. «Лос-Анджелес Кингз» (30) – на 5-м месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2021, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Даути (Копитар, Иафалло) – 03:21' (5x4)   2:0 Грундстрём (Мур, Андерсон-Долан) – 04:19' (5x5)   3:0 Мур (Уокер, Андерсон-Долан) – 14:11' (5x5)   3:1 Хоффман – 36:29' (5x5)   4:1 Копитар (Питерсен, Даути) – 58:20' (en)
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