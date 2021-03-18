«Сент-Луис» потерпел 5-е поражение кряду, уступив «Лос-Анджелесу». Тарасенко – без очков

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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 4:1.

Хоккеисты «Кингз» создали уверенное преимущество в счёте уже в первом периоде, трижды распечатав Джордана Биннингтона, защищавшего ворота «Блюз». За «Лос-Анджелес» отличились Дрю Даути, Карл Грундстрём и Тревор Мур. Единственную шайбу «Сент-Луиса» в этом матче забросил Майк Хоффман во втором периоде, тем самым установив окончательный счёт встречи – 3:1 в пользу «Кингз».

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 18 минут 51 секунду и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «-1».

Таким образом, «Сент-Луис Блюз» потерпел 5-е поражение кряду, команда занимает 4-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ, набрав 33 очка в 28 встречах. «Лос-Анджелес Кингз» (30) – на 5-м месте.