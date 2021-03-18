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Виньо: есть большие вопросы к гордости игроков «Филадельфии». Этот матч нужно выбросить

Виньо: есть большие вопросы к гордости игроков «Филадельфии». Этот матч нужно выбросить
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо прокомментировал поражение со счётом 0:9 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Есть большие вопросы к нашей спортивной гордости, к лидерам команды. Но нам нужно поскорее забыть это и двигаться дальше. Увы, нет никаких сомнений, сегодня мы не могли защищаться, не могли разыгрывать шайбу. В этом матче не было ничего хорошего. Его нужно выбросить и готовиться к следующему матчу», — сказал Виньо на послематчевой пресс-конференции.

Голкипер Брайан Эллиотт начал матч в стартовом составе «Филадельфии», но провёл на льду всего 27,5 минут. Канадский вратарь справился с 8 бросками из 13, и после пятой пропущенной шайбы уступил место в воротах Картеру Харту.

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