Шуневич: «Динамо» Мн — серьёзный феномен в хоккее, с которым должны считаться топ-клубы
Генеральный директор минского «Динамо» Игорь Шуневич подвёл итоги выступления команды в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.
«Самым важным итогом сезона стало то, что мы продемонстрировали любителям хоккея со всего мира, что минское «Динамо» — серьёзный феномен в хоккее, с которым должны считаться топовые клубы, лидеры, и то что, минское «Динамо» — прогрессирующий клуб. Для меня это важно с точки зрения управления и перспектив нашего клуба», — сказал Шуневич на итоговой пресс-конференции.
В этом сезоне команда Крэйга Вудкрофта пробилась в плей-офф, заняв седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В серии первого раунда Кубка Гагарина «зубры» проиграли СКА (1-4).
Шуневич: состояние минского «Динамо» — характеристика всего хоккея Беларуси
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