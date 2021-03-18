Шуневич: «Динамо» Мн — серьёзный феномен в хоккее, с которым должны считаться топ-клубы

Генеральный директор минского «Динамо» Игорь Шуневич подвёл итоги выступления команды в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Самым важным итогом сезона стало то, что мы продемонстрировали любителям хоккея со всего мира, что минское «Динамо» — серьёзный феномен в хоккее, с которым должны считаться топовые клубы, лидеры, и то что, минское «Динамо» — прогрессирующий клуб. Для меня это важно с точки зрения управления и перспектив нашего клуба», — сказал Шуневич на итоговой пресс-конференции.

В этом сезоне команда Крэйга Вудкрофта пробилась в плей-офф, заняв седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В серии первого раунда Кубка Гагарина «зубры» проиграли СКА (1-4).