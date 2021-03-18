Крэйг Вудкрофт рассказал, как в этом сезоне изменилась психология минского «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги выступления команды в нынешнем сезоне КХЛ.
«Получился очень хороший сезон. Хотелось бы отметить, как мы повернули нашу культуру в команде. Это привело к тому, что наши хоккеисты стали играть лучше не только индивидуально, но и как команда. Это помогло нам установить новые командные и индивидуальные рекорды.
Также стоит отметить тренерский штаб, менеджмент и структуру клуба. Все помогли нашим игрокам стать лучше, хоккеисты поверили в то, что они могут обыгрывать всех на любой арене и при любых обстоятельствах.
Также стоит отметить командную игру, команда боролась до конца, все играли за всех. Это привело к тому успеху, который у нас есть. Я очень горд за команду и за те результаты, которые мы показали. Мы показали насколько Минск – это хоккейный город», — сказал Вудкрофт на итоговой пресс-конференции.
- 18 марта 2021
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