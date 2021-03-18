Минское «Динамо» поставило задачу сохранить 70% нынешнего состава команды
Генеральный директор минского «Динамо» Игорь Шуневич обозначил задачу, которая стоит перед клубом в селекционной работе.
«Мы ставим задачу сохранить порядка 70% состава. Квалификационные предложения соответствующим игрокам мы сделаем в ближайшее время. Постараемся не повторить ошибки прошлых сезонов. Хотим сохранить преемственность, а это можно сделать тогда, когда наигранная школа, которая есть в клубе, осталась. Её носители — игроки этого сезона. Отсюда будем исходить», — сказал Шуневич на итоговой пресс-конференции.
В этом сезоне команда Крэйга Вудкрофта пробилась в плей-офф, заняв седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В серии первого раунда Кубка Гагарина «зубры» проиграли СКА (1-4).
Крэйг Вудкрофт рассказал, как в этом сезоне изменилась психология минского «Динамо»
Рекомендуем вам
- 18 марта 2021
-
11:22
-
11:17
-
11:11
-
11:04
-
11:00
-
10:54
-
10:49
-
10:44
-
10:21
-
10:00
-
09:34
-
09:15
-
08:56
-
08:31
-
08:15
-
08:10
-
07:47
-
07:38
-
07:34
-
07:31
-
07:18
-
07:01
-
06:45
-
06:33
-
06:23
-
06:17
-
05:50
-
05:07
-
04:50
-
04:22
-
04:00
-
03:46
-
03:16
-
00:04
-
00:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам