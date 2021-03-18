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Минское «Динамо» поставило задачу сохранить 70% нынешнего состава команды

Минское «Динамо» поставило задачу сохранить 70% нынешнего состава команды
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор минского «Динамо» Игорь Шуневич обозначил задачу, которая стоит перед клубом в селекционной работе.

«Мы ставим задачу сохранить порядка 70% состава. Квалификационные предложения соответствующим игрокам мы сделаем в ближайшее время. Постараемся не повторить ошибки прошлых сезонов. Хотим сохранить преемственность, а это можно сделать тогда, когда наигранная школа, которая есть в клубе, осталась. Её носители — игроки этого сезона. Отсюда будем исходить», — сказал Шуневич на итоговой пресс-конференции.

В этом сезоне команда Крэйга Вудкрофта пробилась в плей-офф, заняв седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В серии первого раунда Кубка Гагарина «зубры» проиграли СКА (1-4).

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