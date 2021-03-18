Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шуневич: белорусы должны играть на белорусской земле и приносить пользу здесь

Шуневич: белорусы должны играть на белорусской земле и приносить пользу здесь
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Генеральный директор минского «Динамо» Игорь Шуневич рассказал о политической задаче, которая состоит перед клубом в плане формирования состава.

«Положение дел в нашем хоккее сейчас такое, что я считаю, что белорусы должны играть на белорусской земле и приносить пользу здесь. Многие со мной не согласятся, возможно среди них будут и коллеги, но это моё субъективное мнение. Понимаю весь прагматизм в принятии хоккеистами решений. Может вам и кажется, что там (в Северной Америке – Прим. «Чемпионата») слаще и лучше, но у нас созданы достаточные условия для развития. И определённую карьеру можно строить и здесь. Хотя бы какое-то время», — сказал Шуневич на пресс-конференции.

Стоит заметить, что с 2012 по 2019 год Игорь Шуневич занимал пост министра внутренних дел Республики Беларусь. В январе 2014 года чиновник был награждён Орденом Отечества III степени за образцовое выполнение воинского долга, служебных обязанностей, высокий профессионализм и укрепление обороноспособности республики.

Минское «Динамо» поставило задачу сохранить 70% нынешнего состава команды
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021