Шуневич: белорусы должны играть на белорусской земле и приносить пользу здесь

Генеральный директор минского «Динамо» Игорь Шуневич рассказал о политической задаче, которая состоит перед клубом в плане формирования состава.
«Положение дел в нашем хоккее сейчас такое, что я считаю, что белорусы должны играть на белорусской земле и приносить пользу здесь. Многие со мной не согласятся, возможно среди них будут и коллеги, но это моё субъективное мнение. Понимаю весь прагматизм в принятии хоккеистами решений. Может вам и кажется, что там (в Северной Америке – Прим. «Чемпионата») слаще и лучше, но у нас созданы достаточные условия для развития. И определённую карьеру можно строить и здесь. Хотя бы какое-то время», — сказал Шуневич на пресс-конференции.
Стоит заметить, что с 2012 по 2019 год Игорь Шуневич занимал пост министра внутренних дел Республики Беларусь. В январе 2014 года чиновник был награждён Орденом Отечества III степени за образцовое выполнение воинского долга, служебных обязанностей, высокий профессионализм и укрепление обороноспособности республики.
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