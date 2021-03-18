НХЛ одобрила новые правила для вакцинированных: для них отменён карантин
Известный инсайдер Шамс Чарания сообщает, что в НХЛ решили снять ограничения для игроков и представителей лиги, которые вакцинировались от коронавируса.
Соответствующие нормы содержатся в новом протоколе COVID-19 для представителей лиги. Теперь они смогут не соблюдать карантин, общаться с неограниченным количеством людей, находясь на территории своего дома, посещать рестораны под открытым небом и принимать до четырёх гостей. Кроме того, их освободят от необходимости сдачи ПЦР-тестов в выходные дни.
Ранее сообщалось, что НХЛ и другие крупные североамериканские лиги в следующем сезоне могут снять ограничения на заполняемость арен на матчах лиги. Ограничения были также введены из-за пандемии коронавируса.
НБА сняла все ограничения для лиц, привитых от коронавируса
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