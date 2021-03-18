«Торпедо» продлило контракт с нападающим Алексеем Дробиным, сообщается в официальном «твиттере» нижегородского клуба. Новое соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

В нынешнем сезоне 20-летний нападающий принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых сделал одну результативную передачу при показателе полезности "-1" и отсутствии штрафного времени. В среднем за матч российский форвард проводил на льду 7 минут 36 секунд. В плей-офф Дробин провёл один матч, не отметившись результативными действиями.

В регулярном чемпионате МХЛ Алексей набрал 10 (3+7) очков в 14 матчах, а в плей-офф провёл четыре встречи, отметившись одной результативной передачей при четырёх минутах штрафа.