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Главный тренер «Сент-Луиса»: нет никакого волшебства в том, чтобы выбраться из этой ямы

Главный тренер «Сент-Луиса»: нет никакого волшебства в том, чтобы выбраться из этой ямы
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился мыслями о пятом поражении команды подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

«Желание «Кингз» в первом периоде бросалось в глаза — в этом вся разница. Они были гораздо быстрее нас — как в атаке, так и в обороне. Мы с трудом отводили угрозы от наших ворот, были пассивны и слишком многое им позволяли.

Тут комбинация причин — и физических, и ментальных. Мы их видим, но не хотим обсуждать на публике. Хорошо? Нет никакого волшебства в том, чтобы выбраться из этой ямы. Нужно просто работать. Собраться всем, как команда, и сделать это вместе. В этом ключ», — приводит слова Берюбе официальный сайт НХЛ.

Накануне на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 4:1.

«Сент-Луис Блюз» потерпел 5-е поражение кряду, команда занимает 4-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ, набрав 33 очка в 28 встречах.

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