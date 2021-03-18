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«Авангард» — «Металлург» Мг: стали известны составы команд на первый матч серии

Стали известны составы омского «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга» на первый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Авангард»:



Бобков (Мишуров);

Шарипзянов — Покка, Секач — Найт — Буше;

Емелин — Каски, Ковальчук — Зернов — Толчинский;

Готовец, Береглазов, Костин — Семёнов — Чинахов;

Чистяков — Хохлачёв, Потапов — Стась — Дедунов.



«Металлург»:



Кошечкин (Олкинуора);

Дронов — Земчёнок, Голдобин — Прохоркин — Плотников;

Пашнин — Минулин, Кошелев — Нестрашил — Бек;

Мартынов — Хольм, Мозякин — Расмуссен — Карпов;

Николаев, Юров, Чибисов — Николенко — Кулёмин.



Ранее «Авангард» прошёл «Автомобилист» (4-1), а «Металлург» — «Барыс» (4-2).