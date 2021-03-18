«Авангард» — «Металлург» Мг: стали известны составы команд на первый матч серии
Стали известны составы омского «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга» на первый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Авангард»:
Бобков (Мишуров);
Шарипзянов — Покка, Секач — Найт — Буше;
Емелин — Каски, Ковальчук — Зернов — Толчинский;
Готовец, Береглазов, Костин — Семёнов — Чинахов;
Чистяков — Хохлачёв, Потапов — Стась — Дедунов.
«Металлург»:
Кошечкин (Олкинуора);
Дронов — Земчёнок, Голдобин — Прохоркин — Плотников;
Пашнин — Минулин, Кошелев — Нестрашил — Бек;
Мартынов — Хольм, Мозякин — Расмуссен — Карпов;
Николаев, Юров, Чибисов — Николенко — Кулёмин.
Ранее «Авангард» прошёл «Автомобилист» (4-1), а «Металлург» — «Барыс» (4-2).
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