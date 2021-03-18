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СКА крупно уступил московскому «Динамо» в первом матче серии

СКА крупно уступил московскому «Динамо» в первом матче серии
Хоккей / КХЛ 0
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В первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина московское «Динамо» обыграло санкт-петербургский СКА. Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
18 марта 2021, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Чайковски (Яшкин, Кагарлицкий) – 11:15' (5x4)   0:2 Сергеев (Круглов, Игумнов) – 30:54' (5x5)   0:3 Линдберг (Чайковски, Тарасов) – 44:53' (5x5)   1:3 Бенгтссон (Вей, Бурдасов) – 55:23' (5x4)   1:4 Яшкин (Шипачёв, Тарасов) – 57:42' (en)

Счёт в матче был открыт в середине первого периода — на 12-й минуте точный бросок в большинстве нанёс Михал Чайковски. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Дмитрий Яшкин и Дмитрий Кагарлицкий. В середине второго периода, на 31-й минуте встречи, Андрей Сергеев удвоил преимущество гостей в матче. На 45-й минуте встречи Оскар Линдберг забросил третью шайбу москвичей в этом матче, а Михал Чайковски и Даниил Тарасов записали на свой счёт результативные передачи.

На 56-й минуте СКА удалось сократить отставание в счёте благодаря точному броску Лукаса Бенгтссона в большинстве. На 58-й минуте СКА снял вратаря, что привело к ещё одному пропущенному голу — Дмитрий Яшкин забросил шайбу в пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Динамо» удалось повести в серии со счётом 1-0. Вторая встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 20 марта.

Календарь плей-офф КХЛ
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