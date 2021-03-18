СКА крупно уступил московскому «Динамо» в первом матче серии

В первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина московское «Динамо» обыграло санкт-петербургский СКА. Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Владимира Крикунова.
Счёт в матче был открыт в середине первого периода — на 12-й минуте точный бросок в большинстве нанёс Михал Чайковски. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Дмитрий Яшкин и Дмитрий Кагарлицкий. В середине второго периода, на 31-й минуте встречи, Андрей Сергеев удвоил преимущество гостей в матче. На 45-й минуте встречи Оскар Линдберг забросил третью шайбу москвичей в этом матче, а Михал Чайковски и Даниил Тарасов записали на свой счёт результативные передачи.
На 56-й минуте СКА удалось сократить отставание в счёте благодаря точному броску Лукаса Бенгтссона в большинстве. На 58-й минуте СКА снял вратаря, что привело к ещё одному пропущенному голу — Дмитрий Яшкин забросил шайбу в пустые ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, «Динамо» удалось повести в серии со счётом 1-0. Вторая встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 20 марта.
- 18 марта 2021
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